На Украине с начала года почти 44 тысячи человек заболели корью

Почти 44 тысячи человек заболели корью на Украине с начала года, 16 из них умерли, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.

"С начала года (с 28 декабря 2018 года по 25 апреля 2019 года) корью заболели 43 783 человек - 20 359 взрослых и 23 424 детей. От осложнений кори умерли 16 человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, только за последнюю неделю корью заболели более 2,1 тысячи человек. Больше всего случаев зарегистрировали в Киеве, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской областях. В целом с начала вспышки кори зафиксировано более 100 тысяч заболевших, 37 из них умерли,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.