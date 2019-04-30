В первом квартале 2019 года в Армению было импортировано и зарегистрировано 44 тыс 579 автомобилей, что на 7 979 больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами заявил начальник дорожной полиции Армении Егор Карапетян.

«В первом квартале 2018 года было дано 37 тыс 367, а в том же периоде 2019 года - 45 тыс 624 регистрационных номера, что на 8 257 больше. В первом квартале 2018 года было выдано 39 тыс 511 свидетельств о регистрации, а в том же периоде 2019 года - на 7670 больше», - сказал Карапетян.

Он также коснулся звонков, полученных на горячую линию. В первом квартале 2019 года было 28 067 звонков, что на 2645 больше, чем в предыдущем году.