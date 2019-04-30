Население Грузии сократилось на 0,2 процента - Грузстат

По данным Национальной службы статистики Грузии, по данным за первое января 2019 года численность населения Грузии составила 3 723 500 человек, что на 0,2 процента меньше, чем в предыдущем году. По данным ведомства, в 2018 году зафиксирован положительный естественный рост (4 614) и отрицательное миграционное сальдо (-10 783).



По состоянию на 1 января 2019 года 58,7 процента населения Грузии проживало в городских поселениях. Вместе с тем, население Тбилиси составляет почти треть всего населения.



По данным Национальной службы статистики Грузии, доля населения в возрасте от 0 до 14 лет составляет 20,3 процента от общей численности населения, доля активного населения трудоспособного возраста (возрастная группа от 15 до 64 лет) — 64,9 процента, а доля людей в возрасте 65 лет и старше составляет 14,8 процента,сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



Вместе с тем, по состоянию на 1 января 2019 года число мужчин практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом и достигло 1 790,9 тысячи, а число женщин уменьшилось на 0,3 процента до 1 932,6 тысячи. 48 процентов населения Грузии составляют мужчины, а 52 процента — женщины.