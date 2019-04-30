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Президент Республики Арцах принял делегацию Армянского общего физкультурного союза


Президент Республики Арцах Бако Саакян 30 апреля принял делегацию Армянского общего физкультурного союза.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, Бако Саакян отметил востребованность сотрудничества с Армянским общим физкультурным союзом, высоко оценив деятельность организации по патриотичному воспитанию подрастающего поколения и развитию физической культуры на родине и в диаспоре.

Во встрече приняли участие заместитель председателя Национального собрания Республики Арцах Ваграм Балаян, другие должностные лица.




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