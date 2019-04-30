В Австралии детеныша коалы подсадили в сумку суррогатной матери

Ветеринары из заповедника дикой природы в городе Брисбен спасли жизнь новорожденного детеныша коалы, перенеся его в сумку суррогатной матери.

Как рассказал телеканал ABC, специалистами предстояло забрать двухдневного детеныша из сумки его матери, у которой были проблемы со здоровьем. Это было рискованным, но единственным решением, которое давало детенышу шансы выжить, отметила доктор Галит Роулинсон.

"Мы понимали, что он был обречен. Его мать Зума была самой старой коалой в заповеднике, и накануне родов у нее начались серьезные проблемы со здоровьем. Мы осознавали, что Зума не сможет доносить Джо в сумке до шести месяцев и выкормить малыша. Это означало потерю обоих животных. Конечно, мы не знали - сработает это или нет, но выхода не было, пришлось рискнуть", - рассказала Галит Роулинсон,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Но спустя сутки мы увидели, что детеныш прочно обосновался в новой сумке. Мы все были вне себя от радости", - вспоминает специалист.