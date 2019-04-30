Президент Республики Арцах посетил строительные площадки возводимых в г. Степанакерте жилых зданий

Президент Республики Арцах Бако Саакян 30 апреля посетил строительные площадки возводимых в г. Степанакерте жилых зданий, на месте ознакомился с ходом проводимых там работ и дал конкретные поручения руководителям ответственных структур по осуществлению программ с обеспечением высокого качества и в намеченные сроки. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха.