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Президент Республики Арцах посетил строительные площадки возводимых в г. Степанакерте жилых зданий


Президент Республики Арцах Бако Саакян 30 апреля посетил строительные площадки возводимых в г. Степанакерте жилых зданий, на месте ознакомился с ходом проводимых там работ и дал конкретные поручения руководителям ответственных структур по осуществлению программ с обеспечением высокого качества и в намеченные сроки. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха.




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