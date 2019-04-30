Эксперты: устойчивость микробов к лекарствам грозит человечеству миллионами жертв

Болезнетворные микробы становятся все более устойчивыми к лекарствам, что грозит человечеству миллионами жертв и большими экономическими потерями. С таким предупреждением выступила координационная рабочая группа ООН, призвавшая мировое сообщество к принятию срочных мер для решения этой проблемы. В опубликованном в Женеве докладе эксперты отмечают, что отсутствие решительных шагов может привести к многократному росту смертности от болезней, вызываемых микробами с повышенной сопротивляемостью - с нынешних 700 тыс. до 10 млн смертей ежегодно к 2050 году.

"В глобальных масштабах болезни, устойчивые к лекарственным средствам, уже сейчас приводят как минимум к 700 тыс. случаев смерти в год, включая 230 тыс. случаев смерти от туберкулеза", - указывают авторы доклада. Они напомнили о том, что все больше болезней, включая инфекционные заболевания дыхательных путей, становятся все более опасными, чем прежде,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Межучрежденческая координационная группа ООН по устойчивости к противомикробным препаратам (МКГ) подчеркивает, что "устойчивые к лекарствам болезни могут к 2050 году приводить ежегодно к смерти 10 млн человек и нанести экономический ущерб, сравнимый с катастрофическим глобальным экономическим кризисом 2008-2009 годов".