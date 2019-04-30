Премьер: Грузия станет председателем Совета Европы в 2019 году

Грузия станет страной-председателем Совета Европы осенью 2019 года, заявил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе, выступая на торжественном заседание в парламенте, приуроченной к 20-летнему юбилею вступления Грузии в Совет Европы.

"Осенью 2019 года в истории нашей государственности будет написана еще одна страница, когда Грузия станет страной председателем Совета Европы ", - заявил Бахтадзе.

По его словам, власти страны работают над приоритетами, которые будут главным планом действия в период председательствования,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Грузия примет председательство в ноябре от Франции, которая, в свою очередь, получит его в мае от Финляндии. Грузия впервые будет возглавлять Комитет министров СЕ - в течение полугода, до мая 2020 года.



