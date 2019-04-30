Министр обороны Венесуэлы заявил о верности ВС Мадуро после восстания группы военных
Вооруженные силы Венесуэлы остаются верны правительству президента Николаса Мадуро. Об этом заявил во вторник министр обороны республики Владимир Падрино Лопес после того, как стало известно о восстании группы военных.
"ВС Венесуэлы твердо выступают в защиту национальной конституции и легитимных властей", - отметил он. При этом министр назвал группу военнослужащих, поддержавших лидера оппозиции Хуана Гуайдо, "предателями и трусами",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Ранее Гуайдо опубликовал в Twitter видеоролик, в котором обратился к военным Боливарианской республики с призывом выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" в стране. По его словам, обращение было записано с территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе. На видео вместе с Гуайдо снята группа военных и лидер оппозиционной партии "Народная воля" Леопольдо Лопес, который в данный момент находится под домашним арестом.