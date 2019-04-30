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Жизни военнослужащего-контрактника, раненного противником в Тавуше, ничего не угрожает


Жизни военнослужащего-контрактника Аргишти Самвеловича Сепханяна 1987 года рождения, получившего 30-го апреля ранение со стороны противника,  ничего не угрожает. Как передает «Арменпресс», об этом написал пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.

Ранее Арцрун Ованнисян сообщал, что состояние раненого 30 апреля в Тавуше военнослужащего-контрактника стабильно тяжелое, он получил ранение в области головы, и на вертолете должен был быть перевезен в Ереван.




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