Вопрос создания единого рынка энергоносителей в ЕАЭС обсуждается в различных форматах

Цены на газ и энергоносители имеют очень большую связь с ценами на другие товары, которые являются составной частью экономик стран Евразийского экономического союза.

Как передает «Арменпресс», об этом, отвечая на вопрос журналиста, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге по итогам заседания Межправительственного совета ЕАЭС.

“Создание в будущем в ЕАЭС единого рынка природного газа, нефти, энергоносителей и электроэнергии является одним из приоритетов. Мы обсуждаем этот вопрос в различных форматах, и надеюсь, что эта проблема, в конце концов, будет решена, поскольку она имеет серьезное значение для экономик наших стран. Цены на газ и энергоносители имеют очень большую связь с ценами на другие товары, которые составляют составную часть экономик наших стран", - сказал премьер-министр Пашинян. По его словам, второй приоритет - создание цифровой повестки дня. “Думаю, цифровые технологии приблизят экономики наших стран. С точки зрения дальнейшего развития ЕАЭС, повышения интереса к этой структуре со стороны других стран эти вопросы очень важны”, - сказал Пашинян.

30 апреля в Ереване состоялось 17-е заседание Евразийского межправительственного совета, которое вначале было в узком формате, а затем в расширеном. В повестке заседания было 13 вопросов. Для участия в заседании Межправительственного совета ЕАЭС в Армению прибыли премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкали Абилгазиев, премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас, премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.