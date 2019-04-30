Для преодоления препятствий и ограничений в ЕАЭС необходима политическая воля премьер-министров: Тигран Саркисян

На заседаниях Межправительственного совета Евразийского экономического союза обычно обсуждаются проблемные вопросы, в которых бывает необходим консенсус. Как передает «Арменпресс», об этом после заседания Межправительственного совета ЕАЭС в беседе с журналистами сказал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

“Обсуждения на уровне премьер-министров позволяют в рамках заседания принимать политические решения для достижения этих компромиссов. И сегодня мы докладываем, что достигнуты договоренности по всем 13 вопросам”, - сказал Саркисян.

Он заявил о проблемных вопросах, которые были в повестке дня заседания.

“Первый проблематичный вопрос, на который обращает внимание бизнес - это те препятствия и ограничения, которые не позволяют формировать единые рынки. Мы ежеквартально представляем премьер-министрам отчет о ситуации на наших общих рынках, чтобы суметь создать более благоприятные условия для бизнеса, чтобы он не сталкивался с препятствиями.

К сожалению, мы констатировали, что эти проблемы сегодня не решены, и необходима политическая воля премьер-министров, чтобы все правительства взяли под контроль эти вопросы, чтобы суметь снять те 65 препятствий, которые описаны в утвержденной нами “Белой книге””, - сказал Саркисян, подчеркнув, что разработана также и дорожная карта по преодолению этих препятствий.

По его словам, вторым важным вопросом для бизнеса является функция антидемпингового расследования.