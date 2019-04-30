Четыре дня подряд Гюмри будет слушать джаз

Во дворе Музея народной архитектуры и городского быта в Гюмри 30 апреля концертом под открытым небом бенда “Микаел Восканян и друзья” был дан старт проекту HAY-AT JAZZ. Джазовые концерт, на протяжении 4 дней пройдут во дворах музеев Гюмри, превращая культурные структуры в площадки джазовых концертов. По инициативе компании “Манукян” в Гюмри уже во второй раз проводятся концерты, посвященные Международному дню джаза. “ Все свои концерты организуют в Ереване, мы же решили в Гюмри, объединив таким образом две культурные структуры и предоставив возможность посетителям музеев слушать джаз а любителям джаза посетить музей”, - сказал в беседе с «Арменпресс» автор инициативы Мкртич Манукян. Организаторами проекта являются компания “Манукян”, Армянская ассоциация джаза и мэрия Гюмри.

Арменуи Мхоян