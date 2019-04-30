Владимир Зеленский объявлен избранным президентом Украины

Во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей и избран на пост президента украинского государства, объявили в Центральной избирательной комиссии во вторник.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", протокол об итогах голосования зачитала во вторник глава ЦИК Татьяна Слипачук во время объявления официальных результатов второго тура выборов президента Украины.

Официальным объявлением результатов выборов считается их публикация в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер", что должно произойти в течение пяти дней, то есть до 4 мая включительно,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Согласно постановлению Верховной Рады от сентября 2005 года, день проведения заседания для принесения присяги новоизбранным президентом Украины определяется решением украинского парламента по представлению председателя Верховной Рады. Новоизбранный президент вступает в должность не позднее, чем через 30 дней после официального объявления результатов, то есть его инаугурация должна состояться не позднее 3 июня 2019 года. Он должен присягнуть украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады.