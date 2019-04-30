В Тавуше пулей противника ранен военнослужащий: Арцрун Ованнисян представил подробности
15:46, 30 Апрель, 2019
В Тавушской области Армении 30 апреля пулей противника тяжело ранен военнослужащий. Как передает «Арменпресс», пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook представил подробности происшествия.
“Состояние раненого в Тавуше военнослужащего-контрактника стабильно тяжелое, он получил ранение в области головы, скоро на вертолете будет перевезен в Ереван”,-записал Арцрун Ованнисян.
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