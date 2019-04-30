Роухани предупредил США о продолжении экспорта иранской нефти

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна продолжит продавать нефть, несмотря на санкции, и США об этом узнают. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Mehr.

Роухани отметил, что Вашингтон принял "неверное решение", решив довести экспорт иранской нефти до нуля. "Они увидят, что в ближайшие месяцы мы продолжим наш экспорт нефти", - цитирует иранского президента агентство.

Роухани подчеркнул, что США стремятся уменьшить валютные доходы страны, и добавил, что с божьей помощью Иран "поставит Америку на колени".