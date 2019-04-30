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Никогда нельзя забывать жертв Геноцида армян։ Марек Бенда


Делегация, возглавляемая председателем Комиссии по конституционным и правовым вопросам Палаты депутатов Чешской Республики, руководителем группы дружбы Чехия – Армения Мареком Бендой, в сопровождении руководителя группы дружбы Армения – Чехия Г.Абраамян 30 апреля посетила мемориал в Цицернакаберде.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, чешские депутаты возложили венок и цветы к мемориалу жертв Геноцида армян 1915 года и Вечному огню, почтив молчанием память Св.Мучеников.  

В Музее-институте Геноцида армян гости ознакомились с экспозицией, документами о первом злодеянии ХХ века. В Книге почетных гостей Марек Бенда написал: “Человеческое зло – против человечества. Никогда нельзя забывать жертв Геноцида армян”.


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