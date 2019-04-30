Заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Акоп Варданян и Генеральный директор МАГАТЭ посетили ААЭС

Заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Акоп Варданян и Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано посетили армянскую атомную электростанцию (ААЭС).

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА, они на месте ознакомились с работами по модернизации 2-го энергоблока ААЭС и ходом внедрения программ, направленных на повышение уровня безопасности, затем совершили экскурсию по турбинному цеху ААЭС, побывали в центральной панели управления.

Затем состоялась встреча с руководящим составом ААЭС.

Юкия Амано отметил важность сотрудничества с Арменией, добавив, что руководимое им агентство готово продолжать содействовать Армении в сфере повышения безопасности атомной энергетики.

Акоп Варданян поблагодарил МАГАТЭ за содействие, оказываемое Армянской АЭС в области мирного использования атомной энергии.