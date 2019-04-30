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Арарат Мирзоян направил председателю парламента Португалии письмо с выражением благодарности за принятие резолюции о признании Геноцида армян


Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян направил председателю парламента Португальской Республики Эдуардо Феро Родригесу письмо с выражением благодарности. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА, в письме сказано:

“Ваше превосходительство, от имени Национального собрания Республики Армения и от себя лично выражаю нашу глубокую признательность и удовлетворение в связи с принятием парламентом Португальской Республики резолюции о признании Геноцида армян в Османской империи в 1915 году.

Признав Геноцид армян, Вы воздали дань памяти жертвам Геноцида армян и внесли свой вклад в предотвращение повторения в мире подобных трагедий.

Прошу принять, ваше превосходительство, заверения в глубоком уважении”.




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