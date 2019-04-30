СНБ раскрыла и предотвратила мошенничество организованной группой в крупных размерах

Служба национальной безопасности Республики Армения в результате оперативно-розыскных мероприятий и комплексных следственных действий, предпринятых в рамках осуществления своих функций, направленных на борьбу с преступностью, выявила и предотвратила мошенничество организованной группой в крупных размерах.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе СНБ Армении, по предварительным данным, граждане Армении А.Ш. и Н.Х. в составе организованной преступной группы распространяли ложные сведения о правомочности предоставления земель на кладбище общины Дзорахбюр Котайкской области РА, и с лета 2018 года обманным путем вымогали у обращавшихся к ним многих граждан суммы в крупных размерах. Общая сумма эквивалентна 1.932.000 драмам РА.

В частности, Н.Х. обращавшимся к ним по вопросу захоронения на кладбище гражданам представлялся в качестве компетентного лица, регулирующего выделение земель на кладбище, и с целью вызвать доверие даже посещал кладбище и показывал свободные земельные участки. Затем, договорившись о цене, обманным путем получал деньги, получив свою долю, передавал остальное соучастнику.

По факту очевидного преступления в следственном департаменте СНБ РА возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА, двум лицам предъявлено обвинение, избрана мера пресечения.

Ведется следствие.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА.