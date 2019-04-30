Время в Ереване: 11:07:36,   30 Апрель

Делегация во главе с Арсеном Торосяном знакомится в Ирландии с антитабачной политикой этой страны


Делегация во главе с министром здравоохранения Арсеном Торосяном находится с ознакомительным визитом в Ирландии, где представители Национального собрания и правительства Армении на месте знакомятся с взаимосогласованной и эффективной антитабачной политикой этой страны. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства здравоохранения Армении, Ирландия признана страной, осуществляющей эффективные меры по борьбе с табаком.

В настоящее время благодаря проводимой ирландскими властями эффективной антитабачной политике уровень употребления табака в стране является одним из самых низких в мире.

Делегация посетила Tobacco Free Research Institute в Ирландии и изучила опыт Ирландии по избавлению от табачного дыма в общественных местах.

Планируется ряд встреч и визитов.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации