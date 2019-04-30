В ДРК число погибших из-за вируса Эболы превысило 950 человек

Свыше 950 человек погибло с июля прошлого года из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

"Ситуация на понедельник, 29 апреля 2019 года: всего 1466 случаев (заражения) – 1400 подтверждённых и 66 возможных, 957 погибших и 411 вылеченных", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.

Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года.