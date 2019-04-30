Facebook впервые предоставит доступ к конфиденциальным данным группе ученых

Компания Facebook впервые предоставит доступ к конфиденциальной информации группе ученых, которая планирует заниматься изучением ряда вопросов, в том числе возможного влияния одноименной социальной сети на проведение выборов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в понедельник сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте компании.

"Мы надеемся, что данная инициатива поможет объяснить общественности то влияние, которое соцсеть имеет на выборы и демократию, а также поможет Facebook и другим компаниям улучшить предлагаемый продукт", - сказано в тексте. Отмечается, что доступ к конфиденциальной информации получат 60 ученых из 30 исследовательских учреждений, расположенных в 11 странах мира.

Исследователи смогут ознакомиться с инструментом CrowdTangle, который позволяет отследить поведение пользователей в соцсети. Также ученые изучат данные, связанные с политической рекламой, опубликованной в Facebook в США, Великобритании, Бразилии, Индии, на Украине и в странах ЕС.