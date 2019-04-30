Глава ИОБП обсудил с координатором европейских стран Комиссии “Кодекс Алиментариус” задачи в сфере безопасности продуктов питания
Руководитель Инспекционного органа по безопасности продуктов питания Министерства сельского хозяйства Армении Георгий Аветисян принял делегацию Комиссии “Кодекс Алиментариус”, возглавляемую координатором европейских стран Наийля Карсибековой.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Инспекционного органа по безопасности продуктов питания Армении, были обсуждены вызовы в сфере безопасности пищевых продуктов, возможности приведения в соответствие с разрабатываемыми европейскими стандартами и стандартами ЕАЭС, была отмечена важность привлечения национальных координаторов к работам по разработке проектов.
Георгий Аветисян представил структуру ИОБП, а также те основные задачи, для решения которых сегодня прилагаются большие усилия. Он коснулся химических опасностей угрожающих безопасности пищевых продуктов, в частности, применяемых в ветеринарии лекарственных средств, антимикробных средств, остатков пестицидов и агрохимикатов, химических загрязнителей и других проблем.
Наийля Карсибекова сообщила, что они всем 52 странам-членам предлагают из 17 комиссий, действующих в рамках “Кодекс Алиментариус”, выбирать интересующие, вступать в них и участвовать в обсуждениях не только посредством электронных площадок, но и при непосредственном участии национальных координаторов с целью прийти к общему знаменателю по соответствующим стандартам со всеми сторонами и экспертами.
Была отмечена важность реализации национальных мониторинговых программ и усиления лабораторных возможностей, направленных на выявление, предотвращение и решение проблем в сфере безопасности пищевых продуктов.
В конце встречи гости обошли ГНКО “Республиканский центр ветеринарно-санитарных и фитосанитарных лабораторных услуг”, ознакомились с работой лабораторий, оснащенных новейшим оборудованием.