Премьер-министр Армении придает важность полноценному использованию потенциала внутреннего туризма в рамках ЕАЭС

Армения придаёт особую важность диверсификации внешнеэкономических связей нашего Союза. Как сообщает «Арменпресс», об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в своем выступлении на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета.

“Как не раз мною было отмечено, Армения готова прилагать все возможные усилия, направленные на расширение географии договоров о свободной торговле и поиск новых партнёрств. Из других приоритетных направлений интеграции хотел бы отметить необходимость развития и диверсификации евразийской транспортной инфраструктуры, а также повышение уровня доступности, обеспечение роста и устойчивости финансовых услуг и развитие конкуренции на этом рынке. Немаловажным является также усовершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию прав и обязательств граждан государств-членов, осуществляющих трудовую деятельность и вносящих свой вклад в развитие экономик наших стран. Считаем важным также полноценное использование потенциала внутреннего туризма в рамках Союза”, - сказал премьер-министр Армении.