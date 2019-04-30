Президент Шри-Ланки заявил, что ответственные за взрывы были связаны с ИГ

Ответственные за серию терактов на Шри-Ланке имели "совершенно четкие" связи с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил президент республики Майтрипала Сирисена в интервью телеканалу CNN.

Президент заявил, что ИГ обеспечивала подготовку боевиков, совершивших серию взрывов 21 апреля. По его словам, "связи исполнителей терактов с ИГ, вероятно, возникли еще 15 лет назад".

Ранее в адрес президента поступили претензии со стороны ряда чиновников и общественности в связи с просчетами служб безопасности в преддверии терактов, были требования уйти в отставку. Сирисена указал, что лишенные своих постов секретарь Минобороны Хемасири Фернандо и главный инспектор полиции Пуджитх Джаясундара "заранее не оповестили [президента] о том, что они получили информацию о возможности настолько серьезных атак". "Эти чиновники были безответственны и небрежны в исполнении своих обязанностей", - сказал Сирисена.

При этом президент признал, что находился "в отпуске" за границей, когда сообщения от разведки о возможных атаках поступили в Минобороны Шри-Ланки. "На данный момент я, премьер-министр, правительство и все мы работаем как единый механизм, чтобы обеспечить безопасность нашей страны. Когда дело касается вопросов национальной безопасности, нет места партийным, религиозным, или расовым различиям среди народа Шри-Ланки", - заявил президент.