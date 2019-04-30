На заседании Совета ЦБ принято решение сохранить ставку рефинансирования неизменной на уровне 5,75%

На заседании Совета Центрального банка, состоявшегося 30-го апреля 2019 года, было принято решение сохранить ставку рефинансирования неизменной на уровне 5,75%.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЦБ Армении, в марте 2019 года была зафиксирована 0,1% инфляция, как и в аналогичном периоде предыдущего года, в результате 12-месячная инфляция не изменилась, составив 1,9%. Подобную устойчивую динамику проявила и базовая инфляция, составив в марте 0,2%, а в 12-месячном разрезе она осталась на зафиксированном в течение предыдущего месяца уровне 1,3%.

Зафиксированные медленные темпы роста мировой экономики соответствовали прогнозам ЦБ, что выразилось также в ослаблении мирового спроса и сохранении низкой инфляционной среды на международных рынках основных товаров. В то же время, центральные банки ведущих стран предусматривают обеспечение наиболее мягких, чем ожидалось, денежно-кредитных условий. Исходя из этого Совет ЦБ считает, что в ближайшие месяцы инфляционные давления из внешнего сектора не ожидаются.

Совет зафиксировал, в январе-марте 2019 года экономическая активность была, как и ожидалось, высокая, составив 6,5%. Ее основным содействующим фактором остается рост частного потребления. В то же время, результаты прошедших четырех месяцев года показали, что влияние налогово-бюджетной политики на внутренний спрос было более сдерживающим, чем ожидалось, за счет формирования дефицита, который был значительно меньше прогноза. Однако предполагается, что в течение года налогово-бюджетная политика окажет на инфляцию в основном нейтральное влияние, поскольку ожидается, что во второй половине года ее зафиксированное в прошлом сдерживающее влияние на внутренний спрос возместится.

В создавшейся ситуации Совет ЦБ считает целесообразным сохранить стимулирующий уровень денежно-кредитных условий, оставив процентную ставку рефинансирования без изменений. В то же время, в условиях прогнозируемых макроэкономических развитий возникнет необходимость сохранения стимулирующих условий в течение длительного времени для достижения целевого уровня среднесрочной инфляции. В результате ожидается, что инфляция в ближайшие месяцы останется ниже целевого показателя с дальнейшим закреплением вблизи целевого ориентира.

Следует также отметить, что пока сохраняются понижательные риски, обусловленные слабым частным спросом и более сдерживающим течением налогово-бюджетной политики. В любом случае, Центральный банк будет последовательно следить за развитиями существующих рисков и в случае их проявления - вносить соответствующие корректировки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном отрезке.