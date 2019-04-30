Одним из важнейших интеграционных направлений ЕАЭС является создание общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов: Никол Пашинян

Приоритеты деятельности нашего Правительства всецело гармонируют с философией, заложенной в основе нашего Союза. Как сообщает «Арменпресс», об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в своем выступлении на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета.

“Как следствие, участие в Союзе мы рассматриваем как один из инструментов достижения целей и задач нашего Правительства и как один из факторов обеспечения экономического роста. Отрадно отметить, что наблюдается устойчивый рост товарооборота Армении со странами Союза. Удельный вес стран Евразийского экономического союза в экспорте Армении в 2018 году достиг 28,5%. Экспорт в страны Союза вырос на 20%, а товарооборот в целом – на более чем 11%”, - сказал Пашинян.

“Армения в период своего председательства приложит все усилия для укрепления положительной динамики интеграции и поиска новых путей и механизмов сотрудничества. Одним из ключевых интеграционных направлений Евразийского экономического союза является создание общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов и поэтапное формирование общего электро-энергетического рынка. Нам видится необходимым активизировать усилия, направленные на скорейшее решение чувствительного вопроса ценообразования на недискриминационной основе на энергоресурсы и их транзит по территориям государств-членов Союза, в том числе и с учётом транзитных компонентов. Особый интерес представляет полноценная реализация цифровой повестки ЕАЭС - одного из стратегических направлений нашего сотрудничества. В частности, считаем, что создание собственных евразийских экосистем может способствовать развитию цифровых услуг, увеличению доли услуг в транс-граничных товарах Союза и обеспечению баланса в регулировании рынка цифровых услуг и связанных с ними товаров”, - заключил премьер-министр.