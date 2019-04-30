Мы придаем чрезвычайно важное значение устранению барьеров и ограничений на едином рынке ЕАЭС: Никол Пашинян

В качестве председательствующей страны, теперь хотел бы перейти к вопросам повестки дня нашего заседания. Думаю, выражу общее мнение, что сегодняшнее обсуждение прошло в открытой и доверительной атмосфере. Как сообщает «Арменпресс», об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в своем выступлении на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета.

“Из обсуждённых вопросов хотел бы подчеркнуть важность проекта Евразийской сети. Думаю, что он будет способствовать увеличению темпов роста и объёмов промышленного производства наших стран и позволит создать инструменты для углубления межгосударственных кооперационных связей. Важное значение имеет также совершенствование механизмов трансграничного информационного взаимодействия с надлежащим уровнем безопасности. Как нам видится, необходимо внедрение такого механизма трансграничного взаимодействия хозяйствующих субъектов с органами исполнительной власти, при реализации которого представители бизнеса смогут применять национальные стандарты цифровых подписей, а соответствующий уполномоченный орган будет обеспечивать авторизацию направляемого документа. Чрезвычайно важным считаем вопросы, направленные на устранение имеющихся на общем рынке барьеров и ограничений, а также на обеспечение необходимых предпосылок для ведения бизнеса в условиях единых правил здоровой конкуренции и эффективного использования логистических и транспортно-коммуникационных возможностей”, - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.