В Армении никто не может спекулировать своим политическим влиянием, преследуя экономические цели: Пашинян

Сегодня в Армении происходят коренные преобразования, затрагивающие практически все стороны жизни нашего общества. Как сообщает «Арменпресс», об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в своем выступлении на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета.

“Правительство Армении осуществляет масштабные реформы, конечной целью которых является создание конкурентоспособной и технологически развитой экономики и современного общества, основанного на универсальных принципах равенства, справедливости и верховенства закона. За последний год нам удалось достичь ощутимых результатов в борьбе против коррупции, создании равных условий для всех хозяйствующих субъектов, укреплении независимой судебной власти”, - сказал Пашинян.

“Нам удалось свести до минимума деятельность искусственных монополий и олигополий. Сегодня никто в Армении не может манипулировать своим политическим влиянием и рычагами воздействия для достижения экономических целей. Это, в свою очередь, оздоровило экономическую и политическую среду в стране, и не побоюсь сказать, моральный климат в обществе в целом. Действенные меры были приняты по сокращению теневой экономики. Осуществляются коренные преобразования в системе налогообложения и налогового администрирования. Мы также осуществляем оптимизацию в системе государственного управления, направленную на повышение эффективности деятельности структур Правительства. Все эти шаги направлены на создание необходимых условий для свободной реализации творческого, интеллектуального и делового потенциала наших граждан и формирования благоприятной среды для привлечения иностранных инвестиций”, - отметил премьер-министр.

“Сегодня Армения - это динамично развивающаяся страна, которой характерны политическая стабильность и предсказуемость. В условиях парламентской формы правления повысился уровень отчетности правительства и прозрачности его деятельности. Налицо более эффективное функционирование системы сдержек и противовесов. Все это происходит на фоне формирования в стране более зрелых институтов демократии и наличия гражданского общества и основных свобод. Наше правительство сегодня имеет высокую степень легитимности и беспрецедентный уровень общественного доверия. Это весьма обязывает, но одновременно и вдохновляет на смелые шаги и самоотверженную работу во благо нашего народа и страны”, - подчеркнул Никол Пашинян.