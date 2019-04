Обессиленная британка доползла до финиша марафона и день спустя пришла на работу

Британка Хэйли Карратерс ползком добралась до финиша Лондонского марафона, однако на следующий день пришла на работу. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте издания The Telegraph, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

На последних метрах 42-километровой дистанции Карратерс упала на колени и не сумела подняться. До финиша спортсменке пришлось ползти, в результате чего она разбила себе колени. В Twitter она опубликовала фотографию перебинтованных ног с подписью: «Теперь я знаю, как не нужно бегать марафоны».

Несмотря на это, на следующий день Карратерс вернулась в больницу в Бирмингеме, в которой работает рентгенологом. Девушка сумела преодолеть дистанцию марафона за 2 часа, 34 минуты и 3 секунды. Бегом она занимается с 2016 года.

NHS radiographer Hayley Carruthers stumbles into nation's hearts as one of London marathon elite | @horton_official https://t.co/MiFoHB3zdo pic.twitter.com/S0EaNd4kQ2