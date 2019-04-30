Министр обороны Армении Давид Тоноян в Бишкеке принял участие в очередном заседании Совета министров обороны государств - членов ОДКБ.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью МО Армении, в ходе заседания в узком составе и в расширенном были обсуждены вопросы повестки дня. В узком кругу глав оборонных ведомств были обсуждены вопросы международной и региональной безопасности, в частности, реализации дополнительных мер по снижению напряженности в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности и на таджикско-афганской границе.

В ходе расширенного заседания были рассмотрены пути дальнейшего развития военной составляющей ОДКБ, утверждена программа совместной подготовки органов управления, и сил и средств формирований ОДКБ на 2020 год.

В итоге были подписаны все согласованные вопросы повестки дня заседания.

Вне рамок повестки дня мероприятия была подписана программа мероприятий на текущий год между Министерством обороны Республики Армения и Министерством обороны Республики Казахстан.