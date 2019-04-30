В Японии отмечают смену эпох правления императоров

Жители Японии отмечают добровольное отречение императора Акихито, который находился на престоле с 8 января 1989 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В частности, в Токио толпы людей посещают площадь перед комплексом императорского дворца, а многие рестораны и кафе намерены работать всю ночь. По случаю смены императоров в стране объявлены выходные.

В Японии летоисчисление, помимо общепринятой международной системы, ведется еще и по годам правления императоров. В соответствии с этим ровно в полночь по токийскому времени (18:00 мск) закончится эра Хэйсэй ("Установления мира") уходящего императора Акихито и начнется эпоха Рэйва ("Прекрасной гармонии") его старшего сына Нарухито.

Многие развлекательные парки в Японии работают сейчас бесплатно, в некоторых городах на улицах раздают сладости и сувениры, украшенные двумя иероглифами слова "Хэйсэй" в знак благодарности уходящей эпохе. "Хэйсэй - спасибо! Поднимем бокал за Рэйва!" - написано на дверях популярных в Токио сетевых магазинов "Ямая", где по случаю смены эпох идет продажа алкогольных напитков по сниженным ценам.