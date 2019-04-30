Правосудие станет очень предсказуемым, очень дешевым и быстрым: в Армении внедрена система электронного правосудия

При финансовой поддержке Агентства международного развития США осуществлена программа “Оцифровка документов судебных дел и внедрение системы электронных судов в Республике Армения”.

Как передает «Арменпресс», в рамках программы создана система E-court. Цель программы - разработка и внедрение системы представления электронных судов, в том числе электронных исков, которая обеспечит онлайн-коммуникацию между судами и пользователями судов, улучшит более широкий общественный доступ к материалам судебных дел и судебной информации, будет способствовать упрощению, ускорению процессуальных процессов и сокращению расходов.

Министр юстиции Армении Артак Зейналян в беседе с журналистами сказал, что в программе все еще есть пробелы, однако они в быстром темпе работают в направлении решения этих пробелов.

“Эта программа сделает правосудие предсказуемым, очень дешевым и быстрым. Мы должны работать над тем, чтобы сделать эту координацию доступной для всех, что увеличит защищенность прав в Армении”, - отметил Зейналян. По его словам, многие судьи уже являются апологетами электронного правосудия. “Благодаря этой программе суды будут разгружены, нотариусам будут переданы полномочия по решению многих вопросов”, - подчеркнул министр юстиции.

На данном этапе планируется внедрение системы исков в одном суде по делам типа “распоряжение о выплате”. На основе результатов тестирования система будет улучшена и постепенно будет внедрена во все суды по всем гражданским делам. Система Е-court значительно повысит уровень доступности судебной информации гражданам, подотчетность судов, судебную предсказуемость, повышение доверия общества к судебной власти.