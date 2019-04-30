Ведущий без спроса поцеловал женщину в эфире и разгневал зрителей и Шарлиз Терон

Актриса Шарлиз Терон осудила поведение французского телеведущего Сирила Хануна (Cyril Hanouna), который внезапно поцеловал женщину, находящуюся в студии. К ее протестам присоединились многие пользователи сети, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел во время записи ток-шоу Touche Pas A Mon Poste с участием Терон. Хануна подошел к героям эфира, обратился к их переводчице и внезапно поцеловал ее в щеку. Присутствующие были ошеломлены произошедшим.

«Вау, может, в следующий раз спросите?» — саркастически отрезала Терон.

Пользователи Twitter распространили видеозапись с участием Хануны и Терон. Большинство одобрительно высказались о реакции актрисы, заметив, что Хануна повел себя непрофессионально и неприлично.