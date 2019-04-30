Министр иностранных дел Арцаха посетил посольство РА в Аргентине
29 апреля находящаяся в Буэнос-Айресе делегация во главе с министром иностранных дел Республики Арцах Масисом Маиляном встретилась с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Аргентинской Республике Эстерой Мкртумян и сотрудниками посольства.Как сообщили «Арменпресс» в министерстве иностранных дел Арцаха, посол Мкртумян представила основные направления дипломатической миссии РА. Стороны коснулись визита арцахской делегации в Уругвай, а также продолжающихся встреч в Аргентине.
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