Император Японии Акихито выступил с прощальным обращением к нации

Император Японии Акихито обратился к нации со словами прощания и благодарности, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Церемония отречения от престола императора Акихито проходит в Токио, в зале "Сэйдэн Мацу-но-ма" императорского дворца. Все телеканалы страны ведут прямую трансляцию.

"Сегодня я заканчиваю свое служение в качестве императора. Я благодарен народу за слова, которые от его имени сказал премьер-министр Синдзо Абэ. Я счастлив, что 30 лет с момента своего восшествия на престол я пользовался доверием и уважением народа. Я молюсь о том, чтобы новая эпоха правления Рэйва, которая начнется с завтрашнего дня, была мирной и плодоносной. Я молюсь о счастье нашей страны и людей во всем мире", - сказал император.

Помимо императора Акихито и его супруги, в зале находятся наследник престола Нарухито с женой, члены императорской семьи, а также премьер-министр, представители трех ветвей власти - всего около 300 человек.

Ранее премьер-министр Синдзо Абэ зачитал текст, по которому, согласно принятому Особому закону, объявил об отречении императора, а также передал уходящему монарху благодарность от имени японского народа.