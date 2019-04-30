Государство пока не готово к установлению необлагаемого порога зарплаты

С изменениями в Налоговом кодексе государство планирует нивелировать подоходный налог до 23% и постепенное уменьшение до 20% . Однако установление не облагаемого налогом порога в размере минимальной заработной платы пока нереально, поскольку в госбюджете будут большие налоговые расходы.

Как передает «Арменпресс», об этом на парламентских слушаниях, организованных комиссией НС по экономическим вопросам по пакету законопроектов О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Армении сказал замминистра финансов Армении Арман Погосян.

Один из присутствующих поинтересовался, собираются ли они предусмотреть необлагаемый порог, он подчеркнул, что в странах, осуществляющих соответствующий вариант, обязательно применяется необлагаемый порог.

Говоря об установлении необлагаемого порога в размере минимальной зарплаты, Погосян отметил, что это очень затратное мероприятие. “Делая простые расчеты, можно увидеть, что в госбюджете будут налоговые расходы, как минимум, на 95 млрд драмов. Мы должны оценить, готовы ли мы реализовать эти расходы или нет. По нашей оценке, на данном этапе мы к этому не готовы”, - сказал замминистра.

Он согласился с тем тезисом, что при соответствующих ставках, внедрение необлагаемого порога придает системе прогрессивность. Но в то же время он заметил, что с другой стороны явления стоят 95 млрд драмов налоговых расходов.