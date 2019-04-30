Масис Маилян выступил в государственном университете Буэнос-Айреса

29 апреля в рамках конференции «Общность Геноцида армян и Шоа (Холокост)», состоявшейся в государственном университете Буэнос-Айреса министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян выступил с речью «Международное признание Арцаха как средство предотвращения нового геноцида».

Как сообщили «Арменпресс» в министерстве иностранных дел Арцаха, глава МИД представил историю азербайджано-карабахского конфликта, позицию властей Арцаха по мирному урегулированию, а также затронул вопросы, касающиеся формирования эффективной архитектуры безопасности на Южном Кавказе.

Масис Маилян ответил на вопросы участников конференции.