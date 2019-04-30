Военные из стран ОДКБ примут участие в московском параде в честь 75-летия Победы

Главы военных ведомств стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудили ситуацию в Центральной Азии и договорились отправить своих военнослужащих на московский парад Победы в 2020 году. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил во вторник после заседания Совета министров обороны ОДКБ в Бишкеке и.о. генсека организации Валерий Семериков.

"Мы обсудили многие важные вопросы, в том числе военно-политическую и стратегическую ситуацию в Центральной Азии с учетом вызовов и угроз, исходящих с афганской территории", - сказал он, добавив, что обстановка на границе Таджикистана и Афганистана обсуждалась сразу с "нескольких точек зрения", в том числе военной и политической.

По словам Семерикова, в общей сложности во время встречи руководителей военных ведомств стран ОДКБ были подписаны 11 документов, в том числе проект плана консультаций представителей стран организации по вопросам внешней политики, безопасности и обороны во втором полугодии 2019 года - первом полугодии 2020 года, проект решения Совета министров обороны по реализации контртеррористической стратегии ООН и документ о сроках и местах проведения предстоящих совместных учений стран ОДКБ, которые в ближайшее время пройдут на территории Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана.

В ходе встречи также было принято решение следующее заседание Совета министров обороны стран ОДКБ провести в Бишкеке в ноябре нынешнего года и задействовать военные подразделения стран организации в военном параде по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, который состоится в следующем году в столице России.

В проходящей в Бишкеке встрече принимают участие министры обороны России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.