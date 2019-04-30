Налог на заработную плату не должен обременять предпринимателя: Замминистра финансов о выравнивании подоходного налога

Проект изменений в Налоговом кодексе предусматривает выравнивание подоходного налога до 23%, что с каждым годом будет уменьшаться до 20. Как передает «Арменпресс», на парламентских слушаниях, организованных комиссией по экономическим вопросам, замминистра финансов Армении Арман Погосян представил обоснования этого проекта.

Представитель одной из организаций гражданского общества поинтересовался, опыт каких стран рассматривался при вынесении предложений по пропорциональному варианту подоходного налога, и учитывался ли неудачный опыт в этом вопросе Грузии, Македонии и Словакии.

Замминистра Погосян отметил, что, по их мнению, система подоходного налога должна решать две основные задачи. “ Одна из них - осуществление функции перераспределения, которая, думаю, не осуществляется в нашей стране. Вторая – фискал. Подоходный налог должен быть таким, чтобы налог на заработную плату не перегружал предпринимателей, особенно тех, которые реализуют предпринимательство, ориентированное на экспорт“,- отметил Погосян.

Отвечая на вопрос о том, как он оценивает инфляционное давление в результате предлагаемых изменений в Налоговом кодексе, замминистра сказал, что влияние принимаемых изменений в Налоговом кодексе было оценено Министерством финансов Армении по модели общего равновесия. И инфляционное давление незначительно. Он заверил, что рисков нет.