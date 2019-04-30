Премьер-министр Японии объявил об отречении императора Акихито

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил во вторник об отречении императора Акихито. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в его заявлении, которое зачитал в прямом эфире общественного телеканала NHK генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Его Величество в соответствии с положениями специального закона сегодня слагает свои полномочия", - отмечается в документе. Премьер в связи с этим выразил императору Акихито и императрице Митико глубокую благодарность от имени народа.