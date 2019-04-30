Апелляционный суд оставил без изменений решение об аресте директора “Спайки”
Апелляционный суд оставил без изменений решение суда общей юрисдикции Еревана об аресте директора компании “Спайка” Давида Казаряна. Как передает «Арменпресс», Арсен Сардарян - адвокат Давида Казаряна в беседе с журналистами отметил, что решение для них оказалось неожиданным.
Он отметил, что в качестве обоснования приводится то, что в случае выхода на свободу Давид Казарян может препятствовать предварительному следствию.
“Не приводятся какие-либо данные о том, что господин Казарян препятствовал следствию”, - сказал он.
8 апреля суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство следователя Следственного управления КГД об аресте директора компании “Спайка” Давида Казаряна.
4 апреля 2019 года Давиду Казаряну было предъявлено обвинение по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса РА (невыплата налогов, пошлин или иных обязательных платежей в особо крупных размерах).
Следователь Следственного управления КГД Армении представил ходатайство в суд первой инстанции общей юрисдикции Еревана об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Давида Казаряна.
Согласно сообщению Комитета государственных доходов, компания “Спайка” не выплатила в госбюджет 7.036.666.312 драмов РА таможенных пошлин и налогов, возникших в результате осуществленной компанией предпринимательской деятельности.