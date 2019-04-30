В повестку заседания Межправительственного совета ЕАЭС включено 13 вопросов

В повестку очередного заседания Совета Евразийского экономического союза, проходящего в Ереване, включено 13 вопросов, 8 из которых будут обсуждены в ходе встречи в узком составе. Как передает «Арменпресс», об этом в начале встречи в узком составе заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Я впервые участвую в заседании Межправительственного совета ЕАЭС, и для меня большая честь быть представителем председательствующей страны. В повестку сегодняшнего заседания включено 13 вопросов”, - сказал премьер.

В ходе заседания представители стран-членов ЕАЭС обсудят вопросы развития интеграционных процессов, укрепления союза, формирования единых рынков, развития отраслевых направлений сотрудничества.

Особое внимание планируется уделить реализации цифровой повестки ЕАЭС. Участники заседания обменяются мнениями о перспективах развития в рамках ЕАЭС сетевой торговли, утвердят эталонную модель национального механизма единого окна в системе регулирования внешнеэкономической деятельности.

Для участия в заседании Межправительственного совета ЕАЭС в Армению прибыли премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкали Абилгазиев, премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас, премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

16 - е заседание Межправительственного совета ЕАЭС состоялось 1 февраля в Алматы. В повестке заседания были 16 вопросов, направленных на укрепление сотрудничества стран в составе Союза.

Евразийский экономический союз - международная организация региональной экономической интеграции, наделенная международной компетенцией, созданная на основе Договора о Евразийском экономическом союзе, подписанном 29 мая 2014 года в Астане.

ЕАЭС создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства Беларуси, Казахстана и России. Таможенный союз действует с 2010 года. В декабре 2011 года было принято решение о вступлении в силу международных договоров, формирующих Единое экономическое пространство, которое наметило применение соглашений, формирующих ЕЭП с 1 января 2015 года с окончательной целью создания Евразийского экономического союза.

3 сентября 2013 года президент Республики Армения Серж Саргсян заявил о решении Республики Армения вступить в Таможенный союз, предпринять в этих целях необходимые практические шаги, а затем принять участие в формировании Евразийского экономического союза.

29 мая 2014 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета президенты стран-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства подписали договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), вступивший в силу с 1 января 2015 года. Договор о присоединении Республики Армения к Договору о ЕАЭС подписан 10-го октября 2014 года и вступил в силу 2 января 2015 года.

В 2009 году Армения приняла председательство в ЕАЭС.