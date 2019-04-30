Давид Тоноян принимает участие в заседании Совета министров обороны ОДКБ

Делегация во главе с министром обороны Республики Армения Давидом Тонояном принимает участие в очередном заседании Совета министров обороны государств-членов ОДКБ, которое проходит 30 апреля в Бишкеке.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.