Организаторы Каннского кинофестиваля огласили полный состав жюри

Греческий актер и сценарист Йоргос Лантимос, польский режиссер Павел Павликовский и актриса Эль Фаннинг вошли в состав жюри 72-го Каннского кинофестиваля. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте фестиваля.

Работы, как указывается на сайте, также будут оценивать сценарист Робен Капийо, кинорежиссеры Энки Билал и Аличе Рорвахер. Жюри киносмотра возглавил мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.

"Жюри Каннского кинофестиваля приглашается посмотреть фильмы, снятые величайшими режиссерами нашего времени", - отметил генеральный директор киносмотра Тьерри Фремо.

В этом году Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу с 14 по 25 мая. В отборочный комитет смотра поступило почти 2 тыс. полнометражных лент, из них для Каннского кинофестиваля были отобраны 60 кинокартин.