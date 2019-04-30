Американский кинорежиссер, продюсер и сценарист Джон Синглтон скончался в США на 52-м году жизни. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на семью режиссера.

Сообщается, что 12 дней назад Синглтон перенес инсульт и находился в коме в отделении интенсивной терапии больницы в Лос-Анджелесе. По словам его родственников, Синглтон ушел из жизни "мирно, в окружении своей семьи и друзей".

Джон Синглтон известен такими фильмами как "Ребята с улицы", "Двойной форсаж", "Кровь за кровь", сериалами "Американская история преступлений", "Империя" и другими. Синглтон является самым молодым в истории кинематографа номинантом на премию "Оскар" в категории "Лучшая режиссура". Он также был номинирован на "Оскар" за лучший оригинальный сценарий.