При участии первого заместителя министра территориального управления и развития РА Ваче Тертеряна в Ереване состоялся круглый стол на тему “Полномочия ОМС и предлагаемый процесс дальнейшей децентрализации”, в котором приняли участие также руководитель программы в Армении “Хорошее местное самоуправление на Южном Кавказе” Катрин Шефер, краткосрочные консультанты программы Карл Ульбрихт, Штефан Драгер, начальник управления политики МЧС РА Ашот Гилоян, заместитель руководителя общины Гориса Ирина Йолян, заместитель руководителя общины Егварда Карен Арутюнян.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и развития РА, Ваче Тертерян выразил благодарность организациям-партнерам, профессиональным и экспертным кругам за то, что они сохранили актуальный диалог децентрализации и проявили свое участие в плодотворных рабочих обсуждениях и отметил, что практические семинары в подобных форматах дадут возможность найти оптимальные решения для углубления местной демократии и децентрализации полномочий.

Катрин Шефер, в свою очередь, отметила важность последовательной работы Армении в направлении децентрализации и заверила, что Германское общество международного сотрудничества (ГОМС) вместе со своими партнерами - международными структурами поддерживает усилия Армении по разработке концептуальной политики.

Цель мероприятия - содействие принятию в Армении улучшенной политики децентрализации, включая формирование новых принципов и стратегий в осуществлении реформ децентрализации.

Программа “Хорошее местное самоуправление на Южном Кавказе”, осуществляемая ГОМС, в тесном сотрудничестве с Министерством территориального управления и развития РА, продолжает содействовать соответствующим организациям-партнерам Армении в вопросе реформ системы местного самоуправления, включая административно-территориальные реформы: улучшение предоставления административных услуг, усиление ключевых систем и процессов управления общинами (например, планирование, составление бюджетов, местное экономическое развитие и т. д), а также децентрализацию. Децентрализация считается одной из основных стратегий усиления местного самоуправления в Армении.