Трамп продлил действие эмбарго на поставки нефти из Ирана

Президент США Дональд Трамп продлил в понедельник действие эмбарго, наложенного ранее на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В указе американский лидер выразил уверенность в том, что в мире достаточно нефти для того, чтобы можно было безболезненно сворачивать сотрудничество с Ираном в этой отрасли.

"После пристальной оценки доклада, направленного в Конгресс США информационным управлением министерства энергетики я пришел к выводу, что <...> в мире производится достаточно нефти и нефтепродуктов другими странами, кроме Ирана, чтобы позволить значительное сокращение закупок нефти и нефтепродуктов у Ирана иностранными финансовыми организациями", - отметил глава государства.