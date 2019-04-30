Мир отмечает Международный день джаза

Джазовая музыка, насыщенная импровизациями, звучит своеобразно как в клубах, так и в концертных залах и просто на улицах. Она дает человеку возможность парить и жить в полном ощущении свободы, очищает от негативных эмоций.

Как передает «Арменпресс», 30-го апреля отмечается Международный день джаза.

В конце 2011 года ЮНЕСКО приняла резолюцию, согласно которой с 2012 года 30 апреля будет отмечаться как Международный день джаза.

В настоящее время многие общественные организации, учебные заведения и частные лица содействуют развитию джаза. Международный день джаза стал для них дополнительным “инструментом”.

Джаз родился в конце XIX, начале XX века как синтез африканской и европейской культур и по сей день остается исключительной формой музыкального искусства, объединяющей нации, уничтожающей границы между людьми и государствами.

“Джаз на протяжении всей своей истории был фактором положительных изменений, которым продолжает оставаться и по сей день… Имея в своих истоках рабство, джаз - это музыка, выступающая против всех форм угнетения, она говорит на языке свободы и имеет важное значение во всех культурах”,- сказала Генеральный секретарь ЮНЕСКО Ирина Бокова.